Incidenti lavoro: sindacati, investimenti nella sicurezza prioritari per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essere stata una caduta dall’alto a causare la morte in un cantiere edile di un operaio 36enne, a seguito del cedimento di un lucernario. “L’informazione e la formazione dei lavoratori sono gli strumenti più efficaci per contrastare gli infortuni nei luoghi di lavoro, così come l'investimento sulla sicurezza deve essere prioritario per le imprese”, dichiarano in una nota i segretari territoriali Giuseppe Mancin di Fenea Uil, Simone Alloni di Filca Cisl e Luciana Fratus di Fillea Cgil. I tre sindacati denunciano la loro preoccupazione e il loro sdegno per l’accaduto, richiedendo “maggiore attenzione alla prevenzione e alla sicurezza nei cantieri edili” e “l’attuazione del testo unico sulla saluto e sicurezza nei luoghi di lavoro”. “Dopo il Durc di congruità riteniamo non più rinviabile la patente a punti per le imprese edili”, proseguono i tre segretari, esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia. “La cultura della sicurezza deve diventare diritto universale per i lavoratori, le imprese e le istituzioni. Va attuato ciò che già il testo unico prevede, ovvero il coordinamento tra aziende committenti e quelle in appalto”.(Com)