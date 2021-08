Speciale infrastrutture: Laos-Vietnam, visita presidente vietnamita, focus su commercio e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, conclude oggi la sua visita ufficiale di due giorni a Vientiane, dopo aver incontrato il primo ministro del Laos, Phankham Viphavanh, il suo vice Le Van Thanh e il ministro della Pianificazione e degli investimenti, Sonexay Siphandone. I colloqui, riferisce il quotidiano “Viet Nam News”, si sono concentrati sul commercio e gli investimenti, con la parte laotiana che ha sollecitato le compagnie vietnamite a investire promettendo di snellire ulteriormente le procedure. È stata evidenziata anche la necessità di potenziare le infrastrutture di connettività per agevolare gli scambi transfrontalieri di merci. Phuc ha avuto incontri anche con alcuni ex leader, nonché con rappresentanti del Fronte Lao per la costruzione nazionale e dell’Associazione di amicizia Laos-Vietnam. Infine, è stato firmato un accordo di cooperazione per il periodo 2021-2025 tra la provincia vietnamita di Bac Giang e quella laotiana di Xaisomboun, rappresentate dai rispettivi amministratori, Le Anh Duong e Khamlieng Outthakaison. (Fim)