Speciale infrastrutture: assessora Roma, avanti con cantieri, in corso riqualificazione via dei Cerchi e dintorni

- Uno dei tanti cantieri che vanno avanti in città è a via dei Cerchi "dove abbiamo iniziato un intervento di manutenzione straordinaria e di riqualificazione". Lo scrive in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture di Roma, Linda Meleo. "Le attività sui sanpietrini stanno andando avanti velocemente - prosegue -. In aggiunta a queste, stiamo realizzando anche una corsia ciclabile, in collegamento a quella di viale Aventino, che contribuisce alla creazione di quella rete che abbiamo disegnato all’interno del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile. Oltre a questo, stiamo portando avanti anche i lavori sui marciapiedi, più ampi per garantire più sicurezza ai pedoni. Con questo appalto, oltre a via dei Cerchi - conclude Meleo - ci occuperemo anche di via dell’Ara Massima di Ercole, che tornerà all’originaria pavimentazione in sanpietrini". (Rer)