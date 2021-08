Speciale infrastrutture: Ostia, Ferrara (M5s), riqualificazione Ex Gil è una tripla vittoria per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riqualificazione dell'Ex Gil di Ostia è "una tripla vittoria per i cittadini e un esempio dell’efficienza di questa esperienza amministrativa". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara. "Oggi sono partiti i lavori di ristrutturazione all’Ex Gil di Ostia, a Corso Duca di Genova - aggiunge -. La polizia di Roma Capitale verrà trasferita nella nuova struttura e smetteremo di pagare più di 1 milione e 200 mila euro di affitto a un privato. Queste sono le differenze con il passato e le prospettive per il futuro. L’impresa ha avviato le macchine e inizia dunque il conto alla rovescia che porterà altra sicurezza sul territorio e forti risparmi per le casse comunali. L’immobile ospiterà anche l’ufficio del giudice di pace: un presidio di legalità al centro di Ostia - conclude Ferrara - e, sempre al suo interno, è prevista una sezione Smart city, ovvero un luogo dove lavorare alle strategie di pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture del mare di Roma". (Rer)