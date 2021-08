Speciale infrastrutture: stanziati da Regione Veneto 5,4 milioni per pista ciclabile Sossano-Cologna Veneta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta della Regione del Veneto, su proposta della vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, ha approvato una delibera che dà il via libera ad un finanziamento, per la realizzazione di un ulteriore lotto del percorso ciclabile denominato "Treviso-Ostiglia". La nuova pista ciclabile partirà da Sossano (Vi) e continuerà fino a Cologna Veneta (Vr), per un importo complessivo di 5 milioni e 400mila euro. “Questo ulteriore finanziamento – ha evidenziato la Vicepresidente – permette di ultimare tutti gli interventi nel territorio vicentino e di potersi dedicare interamente al completamento del percorso nel territorio veronese, in parte già finanziato anche con la recente deliberazione di Giunta del luglio scorso, che ha assegnato 7 milioni e 500mila euro per la realizzazione di alcuni tratti nella Provincia di Verona (da Villaga, nel vicentino, fino a Casaleone, nel veronese)”. “Negli ultimi due anni – prosegue – la Giunta regionale ha destinato a Veneto Strade circa 21,3 milioni di euro di risorse regionali per la progettazione e realizzazione di circa 50 km di tracciato, compresi interventi di ripristino di tutti i manufatti di attraversamento, visto l’alto valore strategico che l’opera riveste per il territorio veneto che permetterà di collegare, attraverso il tracciato della ex ferrovia, i comuni veneti con la città di Ostiglia, oltre a interconnettersi con il percorso della ciclovia turistica nazionale “del Sole”. (Ren)