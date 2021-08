Speciale infrastrutture: a Rende (Cosenza) la fibra ottica di Open Fiber, investiti 4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto delineato per Rende, con la finalità di limitare il più possibile l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità, prevede - sottolinea il comunicato - il riuso di infrastrutture già esistenti. Gli scavi saranno comunque effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. L’intervento di digitalizzazione, dagli scavi alle riasfaltature e fino ai collegamenti richiesti dagli utenti all’interno delle unità immobiliari, è interamente a carico della società. La chiusura dell’intervento è prevista entro 18 mesi dall’avvio dei cantieri. "Una rete a banda ultra larga interamente in fibra ottica permette di abilitare servizi che vanno a beneficio dell’intera collettività: smart working, telemedicina, educazione a distanza, Industria 4.0, domotica e tanto altro ancora da inventare", ha evidenziato Dorotea Lo Greco, Affari istituzionali area Sud di Open Fiber. "Non a caso - ha aggiunto Lo Greco - le infrastrutture digitali in modalità Ftth sono definite 'a prova di futuro' poiché in grado di supportare le successive evoluzioni tecnologiche. La pandemia ha poi dimostrato - ha concluso Lo Greco - l’importanza di un accesso sempre più diffuso a reti telematiche ad altissima capacità di ultima generazione". Open Fiber è un operatore wholesale only - precisa il comunicato - e non vende servizi in fibra ottica direttamente agli utenti finali: alla rete possono così accedere tutti gli operatori telefonici o Internet service provider interessati. Già nei prossimi mesi i cittadini di Rende potranno usufruire della banda ultra larga: una volta aperta la vendibilità dei servizi - conclude il comunicato - gli interessati non dovranno far altro che verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili per scegliere il piano tariffario preferito e iniziare a navigare ad alta velocità. (Com)