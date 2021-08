Speciale infrastrutture: Lombardia, Rolfi, previsto stanziamento da 10,5 milioni per riqualificazione parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lombardia ha previsto per il biennio 2022/2023 uno stanziamento da 10,5 milioni di euro per gli Enti parco della Lombardia. “In Lombardia - dichiara in una nota l’assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Rolfi - abbiamo 24 parchi regionali: il 25 per cento del nostro territorio è protetto. Vantiamo un patrimonio naturalistico e una biodiversità eccezionali che vogliamo tutelare e valorizzare anche in chiave turistica". L'obiettivo è realizzare opere e progetti che possano contribuire alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili, al mantenimento in efficienza di strutture e infrastrutture presenti nei parchi regionali e al recupero di aree degradate. Nello specifico, Regione Lombardia finanzierà la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del patrimonio naturale. “Penso alla ristrutturazione delle sedi con servizi moderni e innovativi, a impianti e attrezzature di pertinenza a malghe e alpeggi di proprietà pubblica e interventi di recupero di elementi caratteristici esistenti”, prosegue Rolfi. Due mesi fa sono stati stanziati 3,6 milioni di euro e “ora a bilancio ne mettiamo altri 10,5 per i prossimi due anni come stanziamento straordinario”. Spazi che sono “il polmone verde della Lombardia”. “In periodo di pandemia il tema del benessere è diventato centrale è fondamentale richiamare l'attenzione sul prezioso lavoro che le aree protette svolgono nella cura del territorio, del paesaggio e della biodiversità", conclude l’assessore. (Com)