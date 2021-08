Speciale infrastrutture: Lombardia, Foroni, da Regione quasi tre milioni per gestione opere idrauliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi tre milioni di euro, nel triennio 2021-2023, messi in campo da Regione Lombardia per la salvaguardia idrica di tutta l'area metropolitana milanese. Lo ha annunciato l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, facendo riferimento al nuovo accordo sottoscritto fra Comune di Milano, Autorità Distrettuale di bacino del fiume Po, Aipo, Consorzio Est Ticino Villoresi e Consorzio Muzza per gestire le principali opere del nodo idraulico di Milano. “Questo accordo – commenta in una nota Foroni - dimostra ancora una volta la grande attenzione regionale nei confronti del territorio milanese: Regione ha aumentato il proprio contributo anche rispetto al Comune di Milano, beneficiario del progetto". Questo nuovo accordo tiene in considerazione molti più bacini sui quali sono presenti opere già realizzate e infrastrutture ancora da realizzare, con un investimento per la gestione delle opere esistenti che sale a 1.860.000 euro per gli anni 2021 e 2022. È anni che la Lombardia “investe fondi regionali nella sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Milano per salvaguardare le popolazioni residenti dal rischio idrogeologico”, continua Foroni. Grazie a questi investimenti “si è evitato il peggio nei giorni di maltempo”. Gli interventi svolti nell’area metropolitana hanno impedito catastrofi come l’esondazione del Seveso e gravi danni in Valsassina (Lc), dove la Regione si è impegnata nello svolgere rapidamente gli interventi più urgenti per garantire il ripristino della sicurezza. “Per affrontare le criticità ancora in essere e la gestione dei manufatti già realizzati, Regione ha deciso di impegnare nuovi fondi per garantire la salvaguardia delle opere del nodo idraulico di Milano e la relativa manutenzione". Il lavoro però non si ferma, la Regione si impegnerà nel risolvere le problematiche ancora esistenti sul territorio del comune di Milano e la Città metropolitana. (Com)