Speciale infrastrutture: Usa: senatori democratici presentano testo risoluzione su legge di bilancio

- I senatori democratici degli Stati Uniti hanno pubblicato il testo della loro risoluzione di bilancio, che stabilisce l'agenda economica da 3.500 miliardi di dollari che l'amministrazione del presidente Joe Biden intende stanziare. Lo riferisce l'emittente "Cnn". Il progetto di bilancio dovrebbe essere votato questa settimana al Senato dopo l'approvazione finale del pacchetto infrastrutturale bipartisan da 550 miliardi di dollari proposto dal presidente Biden e sul quale i senatori si sono riuniti sabato scorso nel quadro del più ampio piano infrastrutture, di oltre 1.000 miliardi di dollari. Il Senato Usa si è espresso per l’avanzamento di quest'ultimo disegno di legge bipartisan con il voto favorevole di 67 senatori, contrario di 27. Il progetto di bilancio sarà quindi seguito a settembre da un testo che nelle intenzioni dei senatori democratici dovrebbe implementare un'ampia gamma di nuovi programmi per l'istruzione, la salute e il clima, nonché un'estensione dei tagli fiscali per la classe media. "Rendendo l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'assistenza all'infanzia e l'alloggio più accessibili, possiamo dare una marcia in più a decine di milioni di famiglie", ha detto il leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer, in una lettera ai Democratici del Senato, dicendosi convinto che la nuova legge "fornirà il più grande taglio fiscale per le famiglie americane in una generazione, facendo pagare ai ricchi la loro giusta quota". Nel corso dei dibattiti, i democratici hanno inoltre scelto di non includere un aumento del limite del debito federale, che dovrà essere approvato subito dopo che il Congresso tornerà al lavoro il prossimo mese. (Nys)