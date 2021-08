© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quelli che dicevano no ai grandi eventi, come le Olimpiadi e ancora prima l’Expo, sono gli stessi che dicono di no al ponte sullo Stretto. Cambieranno idea. O cambieranno ritornello. Perché il ponte si farà finalmente. Sì al ponte, no al reddito di cittadinanza: così riparte il sud". Questo uno dei passaggi della "enews" settimanale del leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)