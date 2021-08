Lituania-Slovenia: colloquio ministri Esteri, Lubiana sostiene Vilnius su crisi migranti ai confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia sostiene la Lituania per quanto riguarda la situazione ai confini con la Bielorussia e ritiene che serva un forte coordinamento dell'Unione europea sul tema. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri sloveno, Anze Logar, in un colloquio telefonico con l'omologa lituana Eva Maria Liimets, secondo quanto riferisce il dicastero di Lubiana tramite Twitter. Secondo Liimets, le priorità della presidenza slovena dell'Ue, inclusa la resilienza in ambito cyber e l'attenzione al vicinato, sono stati i temi centrali del colloquio. "Abbiamo anche parlato della situazione al confine esterno dell'Ue con la Bielorussia", ha confermato Liimets secondo cui "lavorando insieme assicureremo che l'Ue continuerà ad essere forte e resiliente". (Seb)