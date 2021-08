Torino: due donne multate per vendita di cibi, creme e medicinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due denunce, sequestri di merci e sanzioni. È questo il risultato del controllo straordinario del territorio effettuato nel quartiere Aurora la scorsa settimana dal personale del Commissariato Dora Vanchiglia, aiutato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale e unità cinofile della Polizia di Stato. L'intervento ha portato alla denuncia di due donne. La prima vendeva alimenti alterati come pesci gatto essiccati, inoltre era in possesso di merci e profumi. L'altra donna vendeva invece medicinali senza autorizzazione e aveva anche della merce alimentare e creme sulla falsa riga della prima denunciata. Tutte le merci sono state sequestrate. Inoltre, entrambe le cittadine straniere sono state sanzionate per 5 mila 164 euro. Nel corso dell'attività sono anche stati sequestrati oltre una ventina di grammi di marijuana a carico di ignoti. Erano stati occultati nei pressi del fiume Dora, nel tratto tra corso Giulio Cesare e il ponte Bologna.(Rpi)