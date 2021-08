Bielorussia: ministero Esteri austriaco protesta contro arresto di due giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria ha espresso una ferma protesta contro le autorità bielorusse in seguito all’arresto di alcuni dipendenti dell’emittente radiotelevisiva austriaca “Orf” a Minsk. Lo ha riferito il ministero degli Esteri austriaco. "Il ministero degli Esteri austriaco conferma che ieri la polizia bielorussa ha arrestato per un breve periodo la giornalista austriaca Karola Schneider e il suo cameraman. L'Austria ha immediatamente protestato presso le autorità bielorusse contro questo approccio. Questa detenzione è assolutamente inaccettabile per l'Austria. Ci aspettiamo che i giornalisti possano svolgere il proprio lavoro senza impedimenti e la libertà dei media sarà pienamente rispettata", ha riferito il dicastero di Vienna. In precedenza, “Orf ha confermato che Schneider e il suo operatore sono stati fermati dalla polizia ieri, lunedì 9 agosto 2021, durante una sparatoria a Minsk, e portati in una stazione di polizia. Una volta confermato il loro regolare accredito giornalistico i due sono stati immediatamente rilasciati. (Geb)