Speciale scuola: Maresca, Regione Campania con il più basso livello di occupazione femminile

- "La Campania è la Regione con il più basso livello di occupazione femminile. Questo dato fa ancora più riflettere se accostato a quello sul numero di bambini della fascia 0-2 che hanno accesso a un asilo nido: a Napoli è appena il 13,5 per cento. Questa è la prova che l’occupazione femminile non si incentiva con quote rosa e finanziamenti a pioggia, ma con politiche attive di welfare e sostegno alle famiglie. Aiutare le famiglie vuol dire aiutare Napoli a coltivare il proprio futuro". Così il candidato sindaco di Napoli, Catello Maresca, sulla sua pagina Facebook. (Ren)