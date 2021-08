Rimini: aggredisce con calci e spinte i carabinieri, arrestato 43enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Rimini porto hanno tratto in arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, un 43enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, per i suoi precedenti di polizia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbero partite diverse chiamate al 112 che segnalavano una persona che avrebbe importunato i bagnanti che si trovavano nell’arenile di P.le Boscovich. All’arrivo dei militari, l’uomo in stato d'ebbrezza, avrebbe assunto nei loro confronti un atteggiamento violento pur di sottrarsi al controllo. Il soggetto, secondo i carabinieri, non esitava ad aggredire i militari con calci e spinte. Condotto in caserma, il 43enne è stato dichiarato in arresto nella stazione dei carabinieri di Rimini. Il tunisino, a seguito dell'udienza, è stato condannato a 10 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, nonché il divieto di dimora da questo centro.(Ren)