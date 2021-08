Roma: investe monopattino e si dà alla fuga, denunciato dalla Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato rintracciato dalle pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale l'uomo, un italiano di 50 anni, che in via Borghesiana ha colpito un monopattino dandosi alla fuga senza prestare soccorso. Nell'incidente, avvenuto all'altezza di via Davoli, è rimasto coinvolto un ragazzo di 27 anni, trasportato per le cure del caso al Policlinico Tor Vergata. Gli agenti del VI gruppo Torri, diretti dal dirigente Marco Alia, attraverso un'attenta analisi sul luogo dei fatti e con il supporto delle immagini acquisite dalle telecamere di zona, sono riusciti a risalire al modello dell'auto, una Mercedes, e successivamente all'abitazione del responsabile. Il conducente è stato deferito all'Autorità giudiziaria per fuga e omissione di soccorso. A suo carico anche il ritiro della patente di guida. (Rer)