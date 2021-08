Sanità: al Gemelli varato percorso clinico assistenziale per persone affette da Mici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, presso la Fondazione policlinico Gemelli Irccs sono state prese in carico circa 5 mila persone con diagnosi di Malattia infiammatoria cronica intestinale (Mici). "Alla luce di questi volumi assistenziali – commenta il professor Antonio Giulio de Belvis , direttore Uoc Percorsi e Valutazione Outcome Clinici della Fondazione policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs - si è dunque ritenuto necessario implementare presso la nostra Fondazione un Percorso clinico-assistenziale che standardizzi criteri condivisi per la gestione complessiva dei pazienti affetti da MICI, così da facilitare l’intero percorso ospedaliero, dall’accesso attraverso lo Sportello Gemelli-IBD, alla valutazione multidisciplinare, fino al trattamento e al successivo follow-up. Lo sforzo di questo Percorso e delle innovazioni organizzative che esso comporta è anche di garantire cure di qualità, sicurezza e continuità, che rappresenta una sfida, specie in questo periodo pandemico, visto che i nostri assistiti provengono da molte Regioni italiane". (segue) (Com)