Sanità: al Gemelli varato percorso clinico assistenziale per persone affette da Mici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fulcro organizzativo della presa in carico e della gestione in continuità del paziente con Ibd – ricorda il professor Antonio Gasbarrini, direttore del Dipartimento di Scienze mediche e Chirurgiche e del Centro di eccellenza delle Malattie dell’Apparato Digerente (Cemad) Fpg–Irccs e professore ordinario di Medicina interna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - è il Cemad, realizzato nel 2018 con il supporto di Fondazione Roma e volto a garantire ai pazienti quell’assistenza moderna ed efficace nelle opzioni diagnostiche, terapeutiche e di continuità. Le chiavi del successo sono: approccio multidisciplinare e multi-professionale e coinvolgimento attivo dei pazienti nei momenti salienti del percorso". "Il Centro Dipartimentale di Chirurgia Colon-Retto – sostiene il professor Sergio Alfieri, Direttore del Centro Chirurgico del Pancreas della Fondazione policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e professore ordinario di Chirurgia Generale all’Università Cattolica - rappresenta ormai il modello organizzativo per garantire concretamente le condizioni di successo nella gestione chirurgica: una più appropriata gestione peri-operatoria, la riduzione del rischio chirurgico e il pronto recupero dell’autonomia del paziente". (segue) (Com)