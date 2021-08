Sanità: al Gemelli varato percorso clinico assistenziale per persone affette da Mici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo ambito la sfida – sottolinea Vincenzina Mora, responsabile Centro Coordinamento Trials Clinici, Dipartimento Scienze mediche e chirurgiche Fpg –Irccs - riguarda non solo l’introduzione delle tecnologie innovative, ma l’implementazione di ruoli e modalità di organizzazione che realmente impattino sulla qualità e la sicurezza delle cure, a partire dall’interazione con i nostri assistiti". I due coordinatori di Percorso, il professor Alessandro Armuzzi, Direttore Uos Malattie infiammatorie croniche Fpg–Irccs e Professore Associato di Gastroenterologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma e il professor Luigi Sofo Direttore Uoc Chirurgia addominale Fpg – Irccs e Professore Associato di Chirurgia Generale, Università Cattolica - sottolineano l’importanza della gestione in team nei momenti decisionali cruciali del percorso, coinvolgendo il gastroenterologo, il radiologo, l’anatomo-patologo, il chirurgo, il reumatologo, l’oculista, il dermatologo, lo psicologo, il nutrizionista e lo staff infermieristico. "La collaborazione e interazione di tutte queste figure professionali negli ‘snodi di percorso’, quali quelli della diagnosi, del trattamento, della remissione e/o delle riacutizzazioni, sono alla base della più adeguata combinazione e realizzazione degli interventi assistenziali e di una presa in carico globale della persona assistita e della sua condizione, anche per il notevole impatto in termini di qualità di vita". (segue) (Com)