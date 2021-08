Sanità: al Gemelli varato percorso clinico assistenziale per persone affette da Mici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Policlinico Gemelli si impegna a definire e ad implementare il Pca insieme all’Associazione Amici onlus. "Come in altri percorsi – commenta Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus - le Associazioni di Pazienti sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale di advocacy per i pazienti e con i pazienti e di watchdog per conto del paziente, per migliorare continuamente la qualità della nostra assistenza". Sono circa 200 mila gli italiani affetti da Mici (o Ibd, Inflammatory bowel disease), patologie ad eziologia sconosciuta e a patogenesi autoimmune. L’età d’esordio delle Mici, le cui principali entità nosologiche sono la malattia di Crohn e la retto-colite ulcerosa, si colloca in genere tra i 15 e i 45 anni. Il loro decorso è tipicamente a poussée, con alternanza di periodi di remissione e di riacutizzazione, caratterizzati da importanti limitazioni nelle attività quotidiane. Ad oggi, nonostante il progressivo aumento di incidenza delle Mici e le campagne di sensibilizzazione organizzate dall’Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Diseases (Ig-Ibd) e dall’Associazione pazienti Amici, si registrano ancora notevoli differenze sul territorio nazionale, sia in termini di diagnosi, spesso tardiva, che di accesso alle terapie farmacologiche, che di un’appropriata ed efficace presa in carico dei pazienti. (Com)