Abruzzo: Regione saluta ciclista Addesi in partenza per Paralimpiadi di Tokyo

- Quella di Tokyo sarà la quarta partecipazione del ciclista Pierpaolo Addesi, lombardo di nascita ma abruzzese di adozione, alle Paralimpiadi. Questa mattina, a Pescara, in Regione, l'assessore con delega allo Sport, Guido Quintino Liris, ha voluto salutarlo e trasmettergli il sostegno dell'intero Abruzzo prima della partenza per il Giappone dove disputerà sia la prova in linea che quella a cronometro."Il fatto che Addesi sia l'unico abruzzese a partecipare alle Paralimpiadi – ha affermato Liris – non può che rafforzare i sentimenti di affetto e stima nei confronti di un atleta di grande spessore che rappresenta uno dei nostri simboli migliori sia per quello che è riuscito a fare in passato sia per le emozioni che sarà in grado di regalarci tra qualche settimana. Come Regione – ha proseguito Liris – stiamo investendo molto nello sport sia per i messaggi positivi che riesce a veicolare sia per i valori che sa tramettere soprattutto alle giovani generazioni. Nello sport non ci sono scorciatoie – ha aggiunto l'assessore – e generalmente prevale chi si impegna di più ed unisce al talento il sacrificio e l'abnegazione. Alle Olimpiadi tutti gli atleti abruzzesi, nonostante non siano riusciti a conquistare medaglie, sono stati capaci di ritagliarsi spazi importanti ed ora ci auguriamo che anche alle Paralimpiadi il team azzurro, in primis il nostro portacolori Addesi, riesca a togliersi grandi soddisfazioni e magari a regalarsi ed a regalarci quella medaglia che è mancata alle Olimpiadi". (Gru)