Veneto: assessore Corazzari, promozione della legalità, ripartiamo con slancio

- Prevenzione del crimine organizzato e promozione della cultura della legalità, la Giunta regionale del Veneto approva la programmazione delle attività per il biennio 2021-2022. A darne notizia è l’assessore alla Sicurezza, Cristiano Corazzari, che annuncia anche l’avvio di due nuove iniziative. “Queste misure – spiega l'assessore Corazzari – sono effettuate ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, approvando progetti finalizzati alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione nonché alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”. Le progettualità della L.R. n. 48/2012 sono definite con deliberazioni della giunta regionale, si sviluppano in un periodo che si colloca a cavallo di due anni e, come sopra evidenziato, prevedono la realizzazione di progetti nelle materie proprie della legge promossi da strutture regionali e finanziati con fondi regionali. Nei cicli progettuali precedenti i progetti sono stati promossi e seguiti dalla direzione Agroalimentare, dalla direzione Beni, Attività Culturali e Sport, dalla direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale. Le suddette strutture, in vista del nuovo ciclo programmatorio 2021-2022, hanno elaborato e presentato altre proposte progettuali: "Primo Rapporto Agromafie della Regione Veneto": una proposta della Direzione Agroalimentare suddivisa in due azioni, avente come contenuto la realizzazione di un monitoraggio sul fenomeno delle infiltrazioni malavitose in campo agroalimentare nelle province del Veneto. A tal fine, sarà messo a punto un Indice di Permeabilità alle Agromafie (Ipca) nelle province venete, che misurerà la permeabilità del settore agroalimentare alla criminalità organizzata, ossia la potenziale vulnerabilità all’infiltrazione criminale del settore. “Legalità uguale libertà (quarta edizione”), della direzione Beni Attività Culturali e Sport, che prevede la realizzazione di videointerviste e brevi filmati sul tema della legalità rivolti alle classi scolastiche. I video saranno divulgati sia in streaming sia tramite il canale Youtube. (segue) (Ren)