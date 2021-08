Veneto: assessore Corazzari, promozione della legalità, ripartiamo con slancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’altra è "Mafie e Covid. Strumenti di prevenzione e contrasto", della. Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Polizie Locali, antimafia e sicurezza, in collaborazione con l’associazione “Avviso Pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”: propone una serie di incontri formativi da remoto dedicati ad un’analisi evolutiva delle dinamiche di penetrazione mafiosa nel territorio veneto e nel Nord-Est, all’individuazione di specifici ambiti di azione per le Polizie Locali nel contrasto alle suddette infiltrazioni mafiose e all’approfondimento della tematica sui beni confiscati nell’attuale contesto caratterizzato dalla pandemia da Covid 19. I moduli formativi vedranno la partecipazione di relatori del mondo istituzionale: Prefetture, direzione Investigativa Antimafia, direzione Distrettuale Antimafia, del mondo accademico, del mondo del Lavoro e del Privato Sociale. L’importo complessivo per il finanziamento dei progetti è di € 124.362,20 e sarà a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101846 “Azioni regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso (L.R. 28/12/2012, n. 48) del bilancio 2021-2023. “Molto è stato fatto – conclude l’assessore Corazzari- ma a causa della pandemia il ciclo programmatorio 2021-2021 non era stato definito. Agiamo in coerenza con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall’Onu il 25 settembre 2015, che prevede anche la scelta, prioritaria, di “assicurare legalità e giustizia”. Il nostro fine è di raggiungere, entro il 2030, il traguardo di ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito di potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e di combattere tutte le forme di crimine organizzato. Si tratta, con tutta evidenza, di un obiettivo pienamente in linea con le finalità della legge regionale e che dovrà servire da guida anche per le future scelte in questo campo”. (Ren)