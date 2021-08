Mobilità: Calabrese (M5s), regole per monopattini a Roma esistono e vengono applicate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo gli smemorati del centrodestra, forse qualcuno dovrebbe informare anche il Pd: le regole per i monopattini esistono e vengono applicate". Lo scrive in un post su Facebook Pietro Calabrese, assessore Capitolino alla mobilità. "Ci sono le linee guida approvate da Roma Capitale sull'uso dei mezzi nella nostra città, oltre naturalmente il codice della strada. Tentare di far apparire l'amministrazione di Roma Capitale senza alcuna regolamentazione e controllo sui servizi sharing di micromobilità, quando di fatto Roma è la città italiana con più mezzi, operatori, numero di noleggi e km percorsi, è la solita trovata da campagna elettorale. Inoltre, con gli operatori i contatti sono costanti, tanto che le nostre richieste sono sempre state accolte, infatti sono già attivi anche sui corsi per responsabilizzare gli utenti, anche con l'ausilio della Polizia locale. Senza dimenticare il piano già avviato per la realizzazione di stalli riservati e l'istituzione delle aree no parking in centro storico". (Com)