Speciale energia: Libia, Noc annuncia perdita nell’oleodotto Gialo-Waha

- Una perdita ha avuto luogo nell’oleodotto da 30 pollici che collega il giacimento di Gialo a Waha, della Waha Oil Company, nella regione centrale della Libia. Lo ha annunciato oggi la National Oil Corporation (Noc) libica, in un post pubblicato su Facebook. La perdita ha avuto luogo al chilometro 28,3 della condotta, ha aggiunto la compagnia. La Noc sarà costretta a ridurre di conseguenza la produzione del giacimento di circa 60-70 mila barili, per contenere la perdita e permettere di effettuare i lavori di riparazione. La Noc invierà un briefing al ministero del Petrolio e del Gas di Tripoli e al ministero delle Finanze, per chiedere sostegno e gli stanziamenti necessari alla compagnia e alle sue filiali, allo scopo di evitare tutto ciò che possa ostacolare il flusso e la continuità della produzione. (Lit)