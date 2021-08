Covid: Asl Viterbo, da Ancos Confartigianato ecografo portatile per insufficienze respiratorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, presso la sala riunioni della Cittadella della salute di Viterbo, Ancos Confartigianato Viterbo ha donato un ecografo portatile alla Asl. La strumentazione di ultima generazione, acquistata con fondi del 5 per mille, è già in dotazione del team Uscovid dell'azienda sanitaria viterbese ed è particolarmente utile perché consentirà ai professionisti impegnati da mesi sul territorio in varie linee di attività sul fronte Covid, di poter eseguire a domicilio delle ecografie polmonari, al fine di diagnosticare eventuali patologie a carico dei polmoni nonché di valutare l'evoluzione dell'insufficienza respiratoria che dovesse presentarsi in pazienti positivi al Coronavirus. Presso la sede della direzione strategica della Asl, hanno partecipato all'incontro il direttore sanitario Antonella Proietti, il presidente di Confartigianato Imprese Viterbo, Michael Del Moro, il segretario provinciale dell'associazione di categoria, Andrea De Simone, Rodolfo Valentino per Ancos Confatigianato e una rappresentanza dei medici e degli infermieri operativi nei team Uscovid della Asl. (segue) (Com)