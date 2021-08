Covid: Asl Viterbo, da Ancos Confartigianato ecografo portatile per insufficienze respiratorie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio Confartigianato Viterbo – ha commentato Antonella Proietti – per questa ulteriore forma di collaborazione attivata con la nostra azienda a sostegno dei cittadini assistiti della Tuscia. Mi piace in quest'occasione ricordare il progetto 'Un desiderio di Irene" che, insieme alla nostra équipe dell'Oncologia di Belcolle e alle associazioni di volontariato, abbiamo messo in campo per le pazienti oncologiche e che ha proseguito la sua attività anche nel periodo della pandemia. L'ecografo portatile è uno strumento davvero utile per il Team Uscovid. Una linea di attività avviata dalla nostra Asl per garantire un'assistenza sanitaria a domicilio per i pazienti con sintomi fortemente riconducibili a infezione da Sars-Cov-2 e per i cittadini positivi confermati e paucisintomatici, anche come filtro all'accesso inappropriato in Pronto soccorso e ai ricoveri. La diagnosi precoce, l'impostazione della terapia, il monitoraggio e il teleconsulto sono alcune delle azioni che in questi mesi si sono rivelate un utile strumento a sostegno dei medici e dei pediatri di famiglia nell'attività di presa in carico a domicilio dei bisogni di salute dei loro assistiti". (segue) (Com)