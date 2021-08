Covid: Asl Viterbo, da Ancos Confartigianato ecografo portatile per insufficienze respiratorie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche se è il 10 agosto noi, prima di andare in ferie, abbiamo voluto contribuire ad arricchire i servizi alla comunità mettendo a disposizione della Asl di Viterbo, e nello specifico del team Uscovid, una strumentazione tecnica molto utile per rafforzare la rete domiciliare, tanto essenziale e concretamente operativa sul territorio – dichiarano Andrea De Simone e Michael Del Moro -. L'ecografo portatile donato alla Asl di Viterbo è stato acquistato da Ancos Confartigianato con i fondi del 5 per mille, risorse con cui da sempre l'associazione realizza progetti a beneficio delle comunità locali". "I servizi sanitari e la solidarietà non vanno in vacanza – commenta Rodolfo Valentino -, oggi siamo qui per questo, per rinnovare la nostra proficua collaborazione con la Asl che in questi anni ha portato a tanti progetti importanti. L'ecografo portatile per la prevenzione delle patologie polmonari è certamente un apparecchio utile che Ancos con grande soddisfazione ha voluto mettere a disposizione della Asl e dei cittadini della Tuscia". Un commento finale dal segretario nazionale di Ancos Confartigianato, Fabio Menicacci. "Quando il comitato provinciale ha proposto l'acquisto di questo apparecchio da donare alla Asl di Viterbo, il consiglio nazionale lo ha subito approvato di buon grado, perché obiettivo di Ancos è sostenere i servizi specie nei territori più piccoli – spiega -. Si tratta di un apparecchio che permette di effettuare diagnosi su pazienti che non possono spostarsi, ancora più utile in un momento delicato come quello che stiamo vivendo". (Com)