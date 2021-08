Migranti: fonti stampa, Paesi Bassi continueranno a rimpatriare richiedenti asilo afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi continueranno a rimpatriare i richiedenti asilo afgani ai quali verrà respinta la domanda nonostante l'offensiva dei talebani nel Paese dell'Asia centrale. Lo riferisce il quotidiano olandese "Nrc Handelsblad". Lo scorso luglio l'Afghanistan ha chiesto all'Unione europea di mettere fine ai rimpatri dei richiedenti asilo afgani per almeno tre mesi alla luce del conflitto tra talebani e forze governative. I Paesi Bassi, tuttavia, insieme a Germania, Danimarca, Austria, Belgio e Grecia avrebbero presentato una lettera alla Commissione europea chiedendo di mantenere in vigore l'accordo esistente con l'Afghanistan sui rimpatri. I cinque Paesi membri avrebbero in particolare espresso la propria preoccupazione sul fatto che l'Afghanistan possa rimanere la principale fonte di immigrazione irregolare verso l'Ue.(Res)