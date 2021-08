Serbia: nasello dalla Spagna fermato alla frontiera, non sicuro per uso alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio veterinario della Serbia ha bloccato un carico di nasello congelato proveniente dalla Spagna. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rts" il carico del peso di 27,5 tonnellate è stato definito non sicuro per l'uso alimentare. Il servizio veterinario ha infatti scoperto, dopo un'ispezione, dei parassiti nel nasello. Il carico è stato fermato alla frontiera e non è dunque entrato nel circuito commerciale della Serbia. Il servizio veterinario serbo ha immediatamente inoltrato le informazioni a riguardo al sistema che collega tutti i Paesi europei, il Sistema di allerta rapido Rasff. Alcuni giorni fa sono stati ritirati dal commercio alcuni gelati provenienti dalla Francia. L'amministrazione veterinaria della Serbia ha ricevuto una notifica dal Sistema Rasff il 2 agosto, dove si precisava che alcuni lotti di gelato importati dalla Francia contengono lo stabilizzatore "Lygomme FM 4600/Box25/STD/E800", ossido di etilene al di sopra dei limiti consentiti, rilevato per la prima volta dalla Spagna. (segue) (Seb)