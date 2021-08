Serbia: nasello dalla Spagna fermato alla frontiera, non sicuro per uso alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro serbo dell'Agricoltura, Branislav Nedimovic, in un intervento per l'emittente "Tv Prva" ha spiegato che i gelati sono Bounty, Snickers e Twix. L'informazione, ha ancora precisato il ministro, è stata data a Belgrado "dai colleghi spagnoli". "Chi e dove scopre qualsiasi irregolarità, entra immediatamente nel sistema, avvisando così tutti nella catena di agire in modo appropriato", ha spiegato Nedimovic aggiungendo che alcuni Paesi come il Belgio non ritireranno quei gelati dal mercato, perché tollerano determinate percentuali di certe sostanze negli alimenti. "Noi non lo tollereremo, perché abbiamo dei limiti ben definiti. Il nostro compito è proteggere i consumatori e lo faremo anche in futuro", ha concluso Nedimovic. (Seb)