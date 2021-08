Roma: Figliomeni (Fd'I), basta annunci spot e amministrazione Raggi verifichi la qualità dei lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi il sindaco Raggi pone in essere il solito annuncio spot dove, in merito a via dei Cerchi, comunica che 'a breve' avrà piste ciclabili, aree curate per il verde e un sistema idraulico più potente. Premesso che sono quasi tre mesi che vanno avanti questi lavori creando, fra le altre cose, un notevole aumento di traffico che arriva fino alle terme di Caracalla, domandiamo alla giunta Raggi se poi verifica gli effetti concreti di queste opere". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Ci riferiamo alle piste ciclabili grilline - aggiunge - che hanno raggiunto come obiettivo quello di disastrare tutte le strade di Roma aumentando il traffico e l'inquinamento acustico e atmosferico, visto il restringimento delle carreggiate, e con la beffa di aumentare la pericolosità per gli utenti come certificato dalle diverse associazioni degli amanti delle due ruote e ripreso dagli organi di stampa nazionali. Stendiamo, poi, un velo pietoso sul 'sistema idraulico potente'. Sempre nell'ambito del mantra 'strade nuove' ci chiediamo se il Sindaco ha visto come è stato ripristinato il manto stradale a via Cupra, dove praticamente, nel rifare l'asfalto, hanno occluso i tombini per il deflusso dell'acqua. Il risultato è che al prossimo temporale l'allagamento è certo. Questa è la qualità dei lavori della Giunta Raggi. Mettere in fretta e furia delle bandierine da dare in pasto ai social non preoccupandosi né della qualità dei lavori né delle conseguenze sulla vita di tutti i giorni. Sul verde è meglio non aggiungere nulla in quanto la propaganda grillina su questo tema sta andando in fumo al pari dei diversi incendi che stanno colpendo la città". (Com)