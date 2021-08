Qatar: proteste contro leggi elettorali e arresti esponenti tribù Al Murrah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Video e immagini di proteste giungono dal Qatar, dove manifestazioni di dissenso sono molto rare. La ragione delle manifestazioni sarebbe legata all’arresto di sette persone, che hanno criticato sui social network le recenti leggi per le candidature alle elezioni del Consiglio della Shura definendole "razziste". Il ministero dell’Interno di Doha ha affermato che le sette persone sono accusate di aver utilizzato i social media per diffondere notizie false e fomentare conflitti razziali e tribali. Le persone arrestate apparterrebbero alla tribù degli Al Murrah, sostenitori del deposto emiro Khalifa bin Hamad Al Thani, che sarebbero stati esclusi dalle liste elettorali delle prime elezioni parlamentari che si terranno il prossimo ottobre. Su Twitter sono comparsi diversi hashtag a favore delle proteste, tra cui "#Qatar_rises" e "#Qatar_demonstrations". In uno dei video appare il noto avvocato Hazza bin Ali Al Marri, che si rivolge a un numeroso gruppo di manifestanti e chiede alle autorità del Qatar di rilasciare i detenuti. (segue) (Res)