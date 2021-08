Qatar: proteste contro leggi elettorali e arresti esponenti tribù Al Murrah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti arresti arrivano giorni dopo una campagna su Twitter, nella quale diversi esponenti e sostenitori della tribù degli Al Murrah hanno chiesto il boicottaggio delle elezioni per il Consiglio della Shura, in vista delle quali sono iniziate lo scorso primo agosto le registrazioni delle candidature. Il 29 luglio, dopo almeno 17 anni di richieste da parte della popolazione del Qatar, l’emiro Tamim bin Hamad al Thani, ha emesso una serie di leggi e decreti che disciplinano lo svolgimento delle prime elezioni parlamentari, che si terranno nel paese il prossimo ottobre. La legge numero 6 sul sistema di elezioni per il Consiglio della Shura ha diviso i cittadini del Qatar in tre tipologie: qatarioti indigeni, i quali hanno diritto a candidarsi e votare; naturalizzati qatarioti con un nonno nato in Qatar, che possono votare ma non candidarsi; naturalizzati qatarioti che non hanno diritto né alla candidatura né ad eleggere un loro rappresentante. La legge numero 7 del 2021 relativa al Consiglio della Shura prevede che il Consiglio sia composto da 45 membri, di cui 30 eletti e 15 scelti dall’emiro. L'emiro del Qatar ha inoltre emanato il decreto numero 37 del 2021 che definisce i 30 distretti elettorali del Consiglio della Shura e le rispettive regioni. La suddivisione dei distretti ha anche suscitato critiche, con diversi attivisti che su Twitter ne hanno criticato la logica strettamente tribale e la restrizione alle candidature femminili. (Res)