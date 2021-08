Serbia: presidente Vucic chiede che sia intitolata una via a Ljuban Jednak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha inviato un'iniziativa per intitolare una strada della capitale a Ljuban Jednak. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rts", Ljuban Jednak è l'unico serbo sopravvissuto al massacro degli ustascia, gli ultranazionalisti croati alleati dei nazisti nella Seconda guerra mondiale. Il massacro era avvenuto nella chiesa della Santissima Madre di Dio a Glina nel 1941. La richiesta è stata inviata alla Commissione per i monumenti e i nomi delle piazze e delle strade della città di Belgrado. Nell'iniziativa, che Vucic ha presentato come privato cittadino, si ricorda che quest'anno ricorre l'80mo anniversario "del più crudele e mostruoso massacro del popolo serbo" sul territorio della Croazia nella Seconda guerra mondiale. Ljuban Jednak aveva 26 anni quando gli ustascia lo arrestarono e lo portarono con le mani legate alla Chiesa della Santissima Madre di Dio. Secondo quanto precisa l'iniziativa del presidente, erano già diverse centinaia i serbi portati alla Chiesa da Glina e dai luoghi circostanti. Tutti, ricorda il capo dello Stato serbo, furono torturati dagli ustascia nel modo più orribile prima di essere uccisi. (Seb)