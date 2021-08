Migranti: Lettonia, governo dichiara stato d'emergenza al confine con Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Lettonia ha approvato all'unanimità l'introduzione dello stato d'emergenza al confine con la Bielorussia per fermare i flussi di migranti illegali in arrivo. Lo ha affermato il ministro dell'Interno lettone, Marija Golubeva. "Avvieremo immediatamente il rafforzamento del confine", ha aggiunto Golubeva tramite Twitter. "Almeno 38 persone hanno attraversato illegalmente il confine statale e sono state detenute con le procedure disposte dalle leggi sull'immigrazione", hanno fatto sapere nei giorni scorsi le autorità di Riga, secondo cui questi migranti si trovano attualmente nei centri di accoglienza predisposti per i detenuti stranieri. La Lettonia ha recentemente assistito ad un aumento nel numero di migranti in arrivo dalla Bielorussia dopo che la vicina Lituania è diventata "la frontiera orientale" dell'immigrazione illegale nell'Unione europea. (Sts)