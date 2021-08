Roma: Politi-Velardi (Lega), al lavoro con Acea per risolvere criticità a Marcellina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando, da diverso tempo, per tentare di risolvere, con Acea Ato 2, un problema che affligge il nostro territorio. Dopo svariati incontri e richieste fatte, siamo tornati a scrivere agli organi preposti". Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Pasquale Velardi, coordinatore Lega Marcellina. "La capacità idrica scarsa - aggiunge - e la conseguente distribuzione viene effettuata a macchia di leopardo. Riscontriamo moltissime anomalie in alcune zone, ed in altre , perdite continue e disservizi vari. L'acqua è un bene pubblico e deve essere garantita a tutti i cittadini di Marcellina. I cittadini pagano bollette 'salate' per un servizio che non garantisce neanche i minimi bisogni di vita quotidiana".(Com)