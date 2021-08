Haiti: omicidio Moise, dopo oltre un mese nominato giudice istruttore del caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo diversi giorni di attesa, le autorità di Haiti hanno assegnato al giudice Mathieu Chanlatte il compito di istruire il processo sul caso dell'omicidio del presidente Jovenel Moise. La nomina - formalizzata dal decano del Tribunale civile di Port-au-Prince, Bernard Sainvile - dovrà mettere ordine nelle indagini sin qui portate avanti dalla procura e dalla polizia nazionali, situazione oggetto di numerose critiche. In molti hanno infatti visto nel ritardo a nominare un giudice, oltre un mese dopo l'omicidio, una strategia per rendere meno trasparenti le stesse indagini. La nomina di Chanlatte arriva inoltre dopo che diversi magistrati, sotto il timore di minacce di vario genere, avevano anticipato l'intenzione di non accettare l'incarico. Ad oggi sono stata arrestate diverse decine di persone, tra cui un comando di una ventina di ex militari colombiani e cittadini, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio. Al medico 63enne Christian Emmanuel Sanon, statunitense di origini haitiane, viene invece imputata l'organizzazione del piano. (segue) (Mec)