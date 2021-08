Scuola: Regno Unito, record di voti alti all'esame di maturità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferito dall'emittente televisiva "Sky News", in Inghilterra, nel Galles e in Irlanda del Nord, il numero di studenti usciti dalla scuola con un voto superiore al nove è il più alto dal 2010, con un aumento del 19 per cento rispetto all'anno scorso. D'altra parte, il numero di promossi è sceso dello 0,2 per cento. Inoltre, per la prima volta nella storia, nelle stesse nazioni costitutive del Regno Unito, le ragazze hanno superato i ragazzi in matematica. Così, il 29,1 per cento delle ragazze si è diplomato con un voto superiore al nove, contro il 28,5 dei ragazzi. Secondo l'Ofqual, la percentuale di studenti che hanno ottenuto più di nove in tutte le materie è salita dal 1,6 per cento nel 2019; al 4,3 per cento nel 2020, per arrivare al 6,9 per cento nel 2021. I risultati della maturità in Scozia sono invece stati resi noti separatamente. Nel Paese, dal 2020, la percentuale di studenti che hanno conseguito la maturità con un voto fra la sufficienza e il nove è scesa dall'89,3 all'87,3 per cento. Rispetto al 2019 invece, in cui il 75 per cento degli studenti era stato promosso, sono state registrate molte più promozioni.(Rel)