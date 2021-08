Spagna: sindaca di Barcellona Colau, ampliamento aeroporto El Prat dannoso per ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progetti come l'ampliamento dell'aeroporto El Prat di Barcellona "sono un'opportunità molto buona per dimostrare se si sta dalla parte della scienza e si scommette veramente su una transizione verde o se si pratica il negazionismo con le sue terribili conseguenze". Lo ha dichiarato la sindaca di Barcellona, Ada Colau, in un messaggio sui propri social network. La sindaca del capoluogo catalano ha in questo modo ribadito la sua opposizione al progetto di ampliamento dell'aeroporto El Prat portato avanti dal governo spagnolo e dalla Generalitat catalana. I partiti indipendentisti che guidano la Generalitat catalana - Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e Uniti per la Catalogna (JxCat) - si sono uniti per la prima volta con il governo spagnolo e con il Partito dei socialisti di Catalogna (Psc) attorno a due progetti chiave per lo sviluppo del Paese e della regione: l'ampliamento dell'aeroporto di El Prat Barcellona e la candidatura per ospitare i Giochi olimpici invernali del 2030 nei Pirenei. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano "El Pais", questi progetti portati avanti da Erc, JxCat e Psc hanno sollevato tuttavia dure critiche da parte dell'alleato di sinistra Candidatura di Unità popolare (Cup), che si oppone sia all'ampliamento dell'aeroporto di Barcellona sia alla candidatura per i Giochi olimpici inverali. Dal Cup hanno avvertito il presidente catalano, Pere Aragonès, che non appoggeranno il piano per l'ampliamento dell'aeroporto El Prat. "E' una linea rossa", ha spiegato la deputata di Cup Mireia Vehí parlando all'emittente "Radio Catalogna" di "sottomissione allo Stato per perpetrare questo attentato ambientale ed economico" in riferimento all'ampliamento dell'aeroporto del capoluogo catalano. (segue) (Spm)