﻿Reddito cittadinanza: Fassina (Leu), protegge da sfruttamento, va attuato

- Stefano Fassina, deputato Leu, ha detto che il Reddito di cittadinanza va attuato perché protegge dallo sfruttamento. "Continua incessante l’offensiva contro il Reddito di Cittadinanza. L’obiettivo è duplice: si punta a dare l’elemosina a chi è impossibilitato a lavorare e ad eliminare un modestissimo e temporaneo ‘salario di riserva’, introdotto per arginare lo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori, soprattutto i più giovani. È imbarazzante ascoltare, da chi ha promosso il Reddito di Inclusione e ha insistito per un impianto iper-lavorista per il RdC, proposte di sganciamento del trasferimento monetario dalle politiche attive", ha aggiunto Fassina, secondo cui è surreale leggere giudizi liquidatori di fallimento del RdC, motivati dagli scarsissimi effetti occupazionali prodotti, senza riconoscere che il periodo di riferimento ha registrato quasi un milione di occupati in meno a causa del collasso dell’economia a seguito del Covid. "Ovviamente, tutto può essere migliorato, ma il difetto fondamentale del RdC è la carenza nell’attuazione tanto delle politiche attive quanto delle misure di inserimento sociale. In particolare, i Comuni vanno attrezzati per avviare i Programmi di Utilità Collettiva per tradurre il Reddito di cittadinanza in Lavoro di Cittadinanza", ha concluso il deputato. (Rin)