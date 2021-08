Polonia: Commissione Ue, attendiamo nuove informazioni su riforma Camera disciplinare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha preso atto della recente decisione della Polonia di chiudere la Camera disciplinare per i giudici del Tribunale supremo polacco, che secondo la Corte di giustizia dell'Ue mancava di indipendenza. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione, Adalbert Jahnz, durante una conferenza stampa. "È qualcosa di cui possiamo prendere atto e che analizzeremo con attenzione. Non ci sono modifiche alle scadenze che sono state messe in atto dalla procedura di infrazione in corso. Attendiamo informazioni dalle autorità polacche entro il 16 agosto", ha detto Jahnz. (segue) (Beb)