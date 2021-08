Polonia: Commissione Ue, attendiamo nuove informazioni su riforma Camera disciplinare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito governativo polacco Diritto e Giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, ha confermato lo scorso 7 agosto che la Camera disciplinare per i giudici del Tribunale supremo polacco, che secondo la Corte di giustizia dell'Ue manca di indipendenza, sarà chiusa "nell'attuale formato". Lo scorso 15 luglio la Corte di giustizia dell'Ue ha stabilito che tale organismo giudiziario, incaricato dei procedimento disciplinari nei confronti dei giudici della Polonia, dovrebbe essere sospeso a causa della sua mancanza di indipedenza dal potere esecutivo. Alla Polonia è stato dato tempo fino al 16 agosto per adeguarsi a tale decisione della Corte di giustizia dell'Ue al fine di evitare sanzioni finanziarie. "Chiuderemo la Camera disciplinare nel formato in cui attualmente opera e questo rimuoverà l'oggetto della disputa (con l'Ue)", ha dichiarato Kaczynski. Il leader di Diritto e Giustizia ha in ogni caso dichiarato di non accettare "queste decisioni, in quanto vanno certamente oltre i Trattati europei" estendendo la giurisdizione della giustizia dell'Ue. Il governo di Varsavia, secondo quanto affermato da Kaczynski, presenterà un documento sul nuovo regime per la Camera disciplinare nel mese di settembre. "Esiste una questione aperta sul formato della Camera disciplinare, ma questo non significa che tale Camera non funzionerà in qualche forma", ha precisato il leader di PiS. (segue) (Beb)