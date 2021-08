Difesa: ministero Ucraina, al via esercitazioni militari in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell'Ucraina ha annunciato l'inizio di esercitazioni militari dopo l'annuncio della Russia di esercitazioni nelle regione meridionali, incluse la Crimea, Abkhazia e Ossezia del Sud. "E' necessario ricordare che l'8 agosto 2008, tenendo così dette 'esercitazioni', il Cremlino ha ordinato alle truppe di fare irruzione in Georgia", sottolinea il ministero della Difesa di Kiev parlando di "intervento criminale" che ha portato a uccisioni di civili da parte degli "occupanti russi". "Ricordando come il Cremlino utilizza le esercitazioni, dovremmo assicurare la necessaria prontezza alle nostre forze di difesa per rispondere ai piani criminali", dichiarano dal ministero della Difesa ucraino annunciando l'avvio di esercitazioni militari su terra, mare e aria in tutta l'Ucraina. In seguito, dal 20 settembre al primo ottobre, si terranno in Ucraina le esercitazione statunitensi-ucraine Rapid Trident 2021. (segue) (Res)