Difesa: ministero Ucraina, al via esercitazioni militari in tutto il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parata militare si terrà in Ucraina il 24 agosto in occasione del 30mo anniversario dell'indipendenza. Secondo quanto annunciato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oltre 5.000 militari parteciperanno a questo evento. "Per la prima volta in 30 anni dall'indipendenza dell'Ucraina, sono pianificati eventi con i rappresentanti e i mezzi di tutte le forze del settore sicurezza e difesa dell'Ucraina e dei Paesi partner", ha dichiarato Zelensky. "Coloro che sono pronti a difendere l'Ucraina su terra, acqua e spazio aereo sono il nostro orgoglio", ha affermato il presidente. Secondo quanto spiegato, durante la parata è in programma anche un evento di "saluto" con il coinvolgimento dell'artiglieria dall'isola di Trukhanov, sul fiume Dnepr, a Kiev. (Res)