Kenya: ultimatum governativo ai dipendenti pubblici, vaccinazione obbligatoria entro due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya ha dato ai dipendenti pubblici 13 giorni di tempo per vaccinarsi contro il Covid-19, annunciando misure disciplinari non meglio specificate in caso contrario. In una nota, la Commissione del servizio pubblico, organo governativo indipendente con il ruolo di gestire le risorse umane nell'amministrazione pubblica e nelle autorità locali keniote, ha spiegato che l'ordine è conseguenza del basso tasso di vaccinazione contro il Covid-19 registrato fra i dipendenti pubblici, in particolare fra gli insegnanti e chi lavora nel settore della sicurezza. Le autorità sanitarie del Kenya hanno confermato 745 nuovi casi di coronavirus, portando il numero di casi confermati a 212.573 dall'inizio della pandemia. Nel quadro della campagna vaccinale sono stati somministrati più di 1,7 milioni di vaccini AstraZeneca, la maggior parte dei quali in prima dose. Il governo ha l'obiettivo di vaccinare 10 milioni di persone entro la fine dell'anno.(Res)