Speciale difesa: Cina, principali esponenti della Cdu chiedono "alleanza transatlantica" contro Pechino

- I principali esponenti politici dell’Unione cristiano-democratica tedesca (Cdu) lanciano un monito sulla crescente influenza della Cina sull'economia globale, sul mancato rispetto dei diritti umani e sulle tecnologie future. In una serie di saggi, il candidato alla cancelliera Armin Laschet, la ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer e il coordinatore transatlantico del governo tedesco, Peter Beyer, chiedono un'alleanza strategica con gli Stati Uniti per contrastare l'influenza di Pechino. Gli articoli appariranno la prossima settimana come parte della pubblicazione commemorativa "Forging the New West" e saranno disponibili anche su “Handelsblatt”. Nelle anticipazioni fornite dal quotidiano tedesco, Laschet insiste sull’importanza di un’azione congiunta e coordinata a livello europeo. "Solo allora saremo un partner forte per i nostri amici transatlantici", scrive Laschet nel suo saggio. Europa e Usa dovrebbero aprire la strada alla digitalizzazione e "raggiungere un accordo sugli standard per le nuove tecnologie", ha affermato il candidato cancelliere di Cdu e Unione cristiano-sociale (Csu). “Infine, ma non meno importante, ciò manderebbe un segnale chiaro, e forse il più importante, alla Repubblica popolare cinese. Perché a livello transatlantico, condividiamo l'idea che la Cina non sia solo un partner negoziale e un concorrente, ma anche un rivale sistemico", ha scritto Laschet nel suo saggio (Geb)