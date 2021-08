Speciale difesa: Laos-Vietnam, presidente Phuc in visita a Vientiane, firmati vari accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, giunto a Vientiane per una visita ufficiale di due giorni, ha incontrato l’omologo del Laos, Thongloun Sisoulith, con cui ha presenziato alla firma di diversi accordi nei settori della difesa, della sicurezza, della prevenzione del traffico di droga, nelle operazioni di ricerca e soccorso, nell’elettricità e nello sfruttamento delle risorse minerarie. Lo riferisce il quotidiano “Viet Nam News”. Tra gli altri sono stati firmati documenti di cooperazione tra gli uffici presidenziali, tra i ministeri della Giustizia, della Pubblica sicurezza e della Difesa. Tra i documenti economici sono compresi un contratto per l’estrazione di oro, rame, nickel, argento e ferro e un memorandum d’intesa per prospezioni geologiche nella provincia di Bolikhamxai, che vedono coinvolti la Vietnam Minerals Joint Stock Company e il ministero laotiano della Pianificazione e degli investimenti; un altro protocollo, tra Vietnam Electricity e Laos National Electricity Company, riguarda la compravendita di elettricità. (Fim)