Speciale difesa: Cina-Russia, al via esercitazione congiunta Zapad/Interaction

- Un'esercitazione militare congiunta tra Cina e Russia, nota come Zapad/Interaction 2021, ha preso il via a Qingtongxia, nella regione autonoma di Ningxia Hui, nel nord-ovest della Cina. L'esercitazione, di cui la partecipazione russa è stata già annunciata nelle scorse settimane dal colonnello Wu Qian, portavoce del ministero della Difesa nazionale cinese, si tiene presso la base di addestramento tattico ad armi combinate dell'Esercito popolare di liberazione (Epl). Personale militare di entrambe le parti ha presenziato alla cerimonia di apertura in loco, in linea con l'obiettivo della salvaguardia congiunta della sicurezza e della stabilità regionale, per cui Pechino e Mosca stabiliranno un comando congiunto. Un totale di oltre diecimila militari dovrebbe partecipare alle manovre, insieme a diversi tipi di aerei, artiglieria e equipaggiamento corazzato. Secondo il ministero, le truppe saranno organizzate in squadre per un addestramento congiunto, nel tentativo di verificare e migliorare le capacità di ricognizione congiunta, ricerca e allerta rapida, contrasto agli attacchi elettronici. Questo è il quarto anno consecutivo che Cina e Russia tengono esercitazioni. È anche la prima esercitazione congiunta tenuta in Cina dopo la pandemia di Covid. (Cip)