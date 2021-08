Speciale difesa: Libia, fonti stampa, Erdogan ha chiesto a Dabaiba di saldare debiti per 5 miliardi di dinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro a porte chiuse tenuto a Istanbul sabato scorso, 7 agosto, il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, avrebbe chiesto al primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, di pagare debiti arretrati per un valore complessivo di 5 miliardi di dinari (circa 940 milioni di euro). Lo riferisce l’emittente con sede ad Abu Dhabi “Sky News Arabia”, citando non meglio precisate "fonti". Non sarebbe la prima volta che Ankara chiede alla Libia di saldare debiti, che si tratti del prezzo di armi fornite alle autorità di Tripoli oppure di un risarcimento per le attività delle compagnie turche attive nel Paese nordafricano. Secondo un analista citato dall’emittente, Jamal Shallouf, le quote in questione sarebbero effettivamente comprese nel progetto di bilancio generale presentato dal governo unitario nazionale, più precisamente nel bilancio del ministero della Difesa, alla voce “impegni degli anni precedenti”. Secondo l’analista, si tratterebbe più specificamente di debiti contratti dall’allora premier del Governo di accordo nazionale, Fayez al Sarraj, per forniture militari e per il soldo di mercenari inviati dalla Turchia in Libia. (Res)